München (ots) - Moderation: Tina HasselDie Sendung "Bericht aus Berlin" am kommenden Sonntag behandelt ausAnlass des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz monothematischAntisemitismus in Deutschland. In den Konzentrationslagern vonAuschwitz ermordeten die Deutschen rund 1,25 Millionen Menschen,darunter rund eine Million Juden. Warum nehmen seit Jahrenantisemitische Gewalttaten und Gleichgültigkeit gegenüber demMenschheitsverbrechen Holocaust in Deutschland zu? Wie beeinflusstder versuchte Massenmord des Attentäters von Halle an den Besuchernder dortigen Synagoge das Leben der hier lebenden Juden? WelchenBedrohungen und welchem Hass sind die Juden in Deutschlandausgesetzt?Außerdem fragt der "Bericht aus Berlin", was Bund und Länder tun, umjüdische Menschen und jüdisches Leben in Deutschland besser zuschützen.Interviewpartner:- Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland- Markus Söder, CSU, Parteivorsitzender und bayerischerMinisterpräsidentWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB