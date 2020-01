An der Wall Street dürfte sich die Stimmung nach den Sorgen über eine Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus weiter aufhellen. Bereits am Vortag hatten die US-Börsen ihre Verluste bis zum Handelsschluss weitgehend wettgemacht und zum Teil sogar ins Plus gedreht. Zwar steigt in China die Zahl der Todesfälle und Infizierten, doch scheint China mit umfangreichen Maßnahmen wie der Abriegelung mehrerer Millionenstädte dagegenzuhalten. Auch die Feierlichkeiten zu den beginnenden Neujahrsfeiertagen wurden zum Teil abgesagt. Zudem hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Darüber hinaus soll Gilead Sciences laut einem Bericht ihr Anti-Ebola-Mittel Remdesivir für geeignet im Kampf gegen das neue Virus halten.

Für eine etwas verbesserte Stimmung sorgen auch Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA. So soll US-Präsident Donald Trump vor den Wahlen den Mittelstand entlasten wollen. Und aus Deutschland kommen positive Konjunkturdaten über Erwartung. Mit den Schlagzeilen deutet der Aktienterminmarkt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Große Sprünge halten Händler wegen der weiter bestehenden Ängste vor einer Pandemie kurzfristig für unwahrscheinlich. "Der Markt reagiert heute auch auf die Zeichen einer Bodenbildung im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. Dies ist ein wichtiger Schlüssel, denn die große Frage lautet, ob eine Rezession droht. Und das größte Risiko besteht in einem Abschwung des verarbeitenden Gewerbes in Europa", sagt Marktstratege Mike Bell von JP Morgan Asset Management.

