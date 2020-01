Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer gestrigen Sitzung erwartungsgemäß keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vorgenommen, so die Analysten von Postbank Research.Dennoch habe die Notenbankchefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz die ein oder andere Überraschung parat gehalten. Denn die EZB habe sich mit Blick auf die Inflationsentwicklung optimistischer gezeigt. So sei im Unterschied zur vorangegangenen Sitzung nicht mehr von einem gedämpften Inflationsdruck im Euroraum die Rede gewesen, zugleich sei auf die jüngste Stabilisierung der Inflationserwartungen am Markt hingewiesen worden. Der Euro habe auf die veränderte Einschätzung der EZB reagiert und habe zum US-Dollar deutlich zulegen können. ...

