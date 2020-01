Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aktuell verfolgt die FED zwei Hauptziele: Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung, so Patrick Franke von der Helaba.Der so genannte "Misery Index", der einfach (und wenig wissenschaftlich) Inflationsrate und Arbeitslosenquote addiere, bringe beides zusammen. Demnach sei die US-Notenbank in den vergangenen Jahrzehnten nie erfolgreicher gewesen als derzeit - der Index sei fast am 60-Jahrestief. Man müsse wohl Notenbanker sein, um in dieser Situation dringenden Handlungsbedarf auszumachen. Insbesondere die Idee "Die Teuerung ist zu niedrig!" erschließe sich den "Leuten auf der Straße" kaum, wie die FED gerade im Rahmen ihrer landesweiten "The FED Listens"-Gespräche habe erfahren müssen. Ehrlich gesagt hätten auch viele ausgebildete Ökonomen ihre Probleme mit dieser derzeit unter Notenbankern - nicht nur in den USA - gängigen Diagnose. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...