Wien (www.anleihencheck.de) - Kaum Überraschungen hielten zuletzt die Wirtschaftsdaten in der Türkei bereit, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenrate, Inflation und Budgetüberschuss hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Lediglich die Notenbank habe einige Marktteilnehmer überrascht, indem sie die Zinsen etwas stärker gesenkt habe als allgemein erwartet worden sei, auf nunmehr 12% von zuvor 14%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...