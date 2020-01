Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation befindet sich in Russland weiterhin auf dem Rückzug, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Mit nur noch 3% habe sie zuletzt deutlich unter den Prognosen der Notenbank gelegen. Diese habe daraufhin Mitte Dezember neuerlich den Leitzins auf nunmehr 6,25% gesenkt. Für einen Paukenschlag habe Präsident Putin nach dem Jahreswechsel gesorgt. Er habe eine Änderung der russischen Verfassung vorgestellt, die nach dem Ende seiner Amtszeit 2024 unter anderem die Rolle des Parlaments und der Regierung deutlich stärken würde und die Befugnisse des Präsidenten im Gegenzug reduziere. ...

