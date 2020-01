Ausgerüstet mit modernsten EC-Motoren sorgen sie äußerst sparsam für eine bedarfsorientierte Lüftung in vielfältigen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Parkgaragen oder Gewerbe- und Industriebetrieben. Zudem zeichnen sich die Ventilatoren durch die stufenlose Regelbarkeit aus. Dazu kommt ein neu entwickeltes Aluminiumgehäuse in Leichtbauweise für einfachste Montage und Spitzenwirkungsgrade bei minimaler Schallemission. Für die vielen Einsatzmöglichkeiten sind Ausführungen mit Wechsel- und Drehstrommotor in den Baugrößen 400 und 450 verfügbar.

EC-Impulsventilatoren in Parkgaragen

Impulsventilatoren werden in Parkgaragen zur täglichen Be- und Entlüftung eingesetzt. Die Kombination mit der Helios Gaswarnanlage sorgt für eine ständige Messung der Schadstoffkonzentration. Sobald diese - beispielsweise bei CO2 oder NOx - zu hoch wird, schaltet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...