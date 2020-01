EUR/USD fällt weiter und erreicht neues 2020 Tief in der Nähe der 1,1030 - Die Abwärtsbewegung könnte die 1,10 Unterstützung erreichen - Bisher konnte der Rückgang des EUR/USD in dieser Woche keine Verschnaufpause einlegen. Nach dem Rückgang unter dem 55-Tage-SMA baut das Paar seine Verluste kontinuierlich aus und so notiert es nun mittlerweile ...

