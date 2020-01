Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Overath (pts015/24.01.2020/13:00) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") beteiligt sich an der "Arbeitsgruppe Biomassevergasung", die auf Initiative des Clusters EnergieForschung.NRW (CEF.NRW) gegründet wurde, mit dem Ziel, eine Austauschrunde sowie Vernetzung von regionalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu schaffen. Das Gründungstreffen fand am Standort des Forschungsinstitutes ":metabolon" statt - an diesem Standort wird eine A.H.T. Gaserzeugungsstrecke für Forschungs- und Lehrzwecke installiert. Diese Forschung und Entwicklung wird auch in der Arbeitsgruppe thematisiert werden. Die dezentrale Gas-, Wärme- und Stromerzeugung aus Biomasse wie landwirtschaftlichen und kommunalen Reststoffen zählt zu den klimaneutralen Möglichkeiten der Biomasseverwertung, bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfallströmen. Themenschwerpunkte werden zudem die Nutzbarmachung von Wasserstoff oder Phosphor aus thermochemischen Prozessen aber auch Hemmnisse, die einer Weiterentwicklung und konkreten Installation dezentraler Biomassevergasungsanlagen in NRW entgegenstehen. Gründungsmitglieder der AG sind neben der A.H.T. Vertreter der RWTH Aachen, des Fraunhofer Instituts UMSICHT sowie der TH Köln. Das CEF.NRW ist Teil der EnergieAgentur.NRW, im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388 http://www.aht-syngas.com (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 951900 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200124015

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 07:00 ET (12:00 GMT)