Mainz (ots) - Praxissemester an der Polizeifachhochschule Halle an der Saale: Endlich raus aus den Seminarräumen und rein ins echte Leben - was das für die Studenten bedeutet, erzählt das ZDF zwölf Folgen lang ab Mittwoch, 29. Januar 2020, um 19.25 Uhr in der neuen Krimiserie "Blutige Anfänger. Die Polizeihochschüler werden gespielt von Jane Chirwa, Luise von Finckh, François Goeske, Timmi Trinks und Larissa Marolt. Auf der Ausbilder-Seite spielen Neil Malik Abdullah, Esther Schweins, Werner Daehn, Salvatore Greco, Steffen Groth und Gedeon Burkhard. In der ZDFmediathek sind alle Folgen ab sofort für drei Monate abrufbar. Auf Instagram gibt es unter @zdfmediathek zudem ein Prequel zur Serie mit Larissa Marolt und François Goeske zu sehen.An der Polizeihochschule in Halle ist Semesterbeginn, als die Freunde Inka (Luise von Finckh), Ann-Christin (Jane Chirwa), Kilian (François Goeske) und Marc (Timmi Trinks) im Kino Zeugen eines Mordes werden. Fast zufällig rutschen sie in die Ermittlungen, nutzen ihre Chance und lösen gemeinsam ihren ersten Fall. Diese Ermittlung stellt sich als Eintrittskarte in die Mordkommission heraus. Niemand ahnt allerdings, dass noch während der offiziellen Bekanntgabe der Praktikumsplätze einer der Dozenten in seinem Büro erschlagen wird. Mord in den eigenen Reihen! Die Hauptbeschuldigte ist ausgerechnet die Polizeischülerin Leonie (Larissa Marolt), die sich schon bald auf der Flucht befindet.Mit Unterstützung ihrer Ausbilder in der Mordkommission müssen die Anfänger immer neue Fälle lösen. Dabei schießen sie manches Mal über das Ziel hinaus, machen Fehler und müssen immer wieder dazulernen auf ihrem Weg zum fertigen Kriminalbeamten. In "Blutige Anfänger" wird in jeder Folge zwischen Hochschule und wahrem Leben ein Fall seziert, diskutiert und gelöst, während die Serie auch von den privaten Verwicklungen der Studenten, Dozenten und Ausbilder erzählt.