Die Ratingagentur hat die Beurteilung Argentiniens in lokaler Währung von CCC- auf CC herabgestuft. S&P sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit des Zahlungsausfalles. Der Grund für die Herabstufung ist die Verlängerung von auf US-Dollar laufenden Anleihen und der Umtausch von Peso-Anleihen. Damit ist Argentinien nur noch zwei Stufen vom endgültigen Zahlungsausfall entfernt. Die Kreditbeurteilung von Argentinien in ausländischer Währung durch S&P bleibt bei CCC-. Die Inflationsrate in Argentinien liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...