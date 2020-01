Der Stromversorger aus Colorado, Tri State Generation and Transmission, wird den Solarstrom abnehmen. Insgesamt plant Juwi den Bau von vier Solarparks mit einer Gesamtleistung von 415 Megawatt bis Ende 2023.Die US-Tochter von Juwi hat mit dem US-Stromversorgers Tri State Generation and Transmission Stromabnahmeverträge (PPAs) für vier weitere Photovoltaik-Projekte im US-Bundesstaat Colorado abgeschlossen. Die Gesamtleistung der Solarparks liege bei 415 Megawatt, teilte die deutsche Muttergesellschaft am Freitag mit. Bis Ende 2023 sollen die Projekte, die zwischen 40 und 145 Megawatt Leistung haben ...

