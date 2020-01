Nach mehreren juristischen Niederlagen steht Bayer vor dem vierten Glyphosat-Prozess in den USA. Dieser sollte am Freitag in St. Louis beginnen. Als erstes Verfahren fasst es die Fälle von mehreren Klägern zusammen. Drei Männer und eine Frau wollen Schadenersatz von dem deutschen Pharma- und Agrarchemieriesen, weil dessen Unkrautvernichter...

Den vollständigen Artikel lesen ...