BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die neue Haltung des Automobilclubs ADAC zum Tempolimit begrüßt. Sie fühle sich "bestärkt", erklärte Ministeriumssprecher Stephan Gabriel Haufe in Berlin. Schulze unterstütze auch die Durchführung einer neuen Studie, die den aktuellen Stand der Debatte berücksichtige, so Haufe.

Am Vormittag hatte der ADAC seine ablehnende Haltung gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen aufgegeben und eine "Versachlichung der Debatte" gefordert. Die Auswirkungen eines Tempolimits müssten in einer umfassenden Studie geklärt werden.

In einer Umfrage des ADAC hätten sich 50 Prozent der Mitglieder gegen und 45 Prozent für ein generelles Tempolimit ausgesprochen, teilte der Verband mit. "Angesichts der polarisierenden Wirkung des Themas - auch unter den Club-Mitgliedern - verzichtet der ADAC derzeit auf eine Empfehlung Pro oder Contra generelles Tempolimit an die Politik."

In gibt es in der großen Koalition bei dem Thema noch Streit. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt ein generelles Tempolimit ab. Das Bundesgesundheitsministerium verwies auf Anfrage an die beiden anderen zuständigen Ressorts. Damit es in der Regierung zu einer Einigung komme, werde es wohl "eine klare zivilgesellschaftliche Positionierung zu dem Thema brauchen", ergänzte der Sprecher des Umweltministeriums.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 08:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.