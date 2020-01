Elisabeth Köstinger (ÖVP) kehrt am Montag zum ersten Mal in ihrer neuen Amtszeit als Landwirtschaftsministerin nach Brüssel zurück. Beim EU-Agrar- und Fischereirat wird in Anwesenheit von EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union nach 2020 in Zusammenhang mit dem "Green Deal" beraten, hieß es am Freitag in EU-Ratskreisen.Diesen wird ...

