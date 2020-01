Für ihr außergewöhnliches unternehmerisches und soziales Engagement hat Renate Pilz am 23. Januar 2020 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg. "Sie sind eine ganz besondere baden-württembergische Unternehmerpersönlichkeit", erklärt die Ministerin in ihrer Laudatio. "Nach dem tragischen Tod Ihres Mannes im Jahr 1975 übernahmen Sie - ganz ohne technische und ökonomische Vorkenntnisse - dessen mittelständischen Betrieb und formten ihn ...

