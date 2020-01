NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag zunächst von guten Unternehmensnachrichten profitierten und damit auf Erholungskurs bleiben. Nachdem der US-Leitindex bereits am Donnerstag anfängliche Verluste fast wettgemacht hatte, taxierte der Broker IG das Börsenbarometer knapp eine Stunde vor Handelsstart 0,32 Prozent höher bei 29 254 Punkten. Die magische Marke von 30 0000 Punkten bleibt damit in Sichtweite.



Die Verunsicherung der Anleger wegen der Ausbreitung der neuen Virus-Lungenerkrankung in China hat zuletzt etwas abgenommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte trotz der rasanten Ausbreitung der neuen Krankheit in China auf das Ausrufen einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" verzichtet. Allerdings könnte sich die Situation noch zu einer "Notlage" entwickeln, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Unter den Einzelwerten steht Intel im Fokus. Das Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren sorgte beim Chip-Riesen für starke Zahlen. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Experten sowohl im vergangenen Quartal als auch mit den Prognosen. Auch der Wechsel der Unternehmen auf neue Geräte wegen des Auslaufens der Unterstützung von Windows 7 sowie das Interesse an Fahrassistenzsystemen für Autos trugen dazu bei.



Der Umbau des Portfolios hin zu Lösungen, welche die Berechnung und Analyse großer Datenmengen ermöglichen, mache sich bei Intel bezahlt und dürfte die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Geschäft mit Produkten für den PC-Bereich weiter verringern, schrieb Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank. Die Aktien von Intel zogen im vorbörslichen US-Handel um rund 5 Prozent an.



American Express verdiente zwar zum Jahresende trotz anhaltend hoher US-Konsumausgaben deutlich weniger. Dennoch übertraf der Kreditkartenanbieter damit die Erwartungen. Die Papiere gewannen vorbörslich 2,5 Prozent und könnten so nach Handelsbeginn ein Rekordhoch erreichen./la/fba



