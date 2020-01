PEKING (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit in China ziehen die USA das Personal ihres Generalkonsulats und deren Familien aus der schwer betroffenen Metropole Wuhan ab. Die Anordnung erfolge wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus, der logistischen Probleme durch das beschränkte Transportwesen und die "überwältigten Krankenhäuser" der Stadt, wie ein Botschaftssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Peking berichtete./lw/DP/nas