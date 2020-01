Zürich (ots) - Dr. Claudine Blaser Egger (49) wird per 1. Juni 2020 neues Geschäftsleitungsmitglied von Helsana. Im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie wird sie für den neuen Geschäftsbereich «Gesundheit» zuständig sein.Dr. Claudine Blaser Egger wird per 1. Juni 2020 neues Geschäftsleitungsmitglied der Helsana Versicherungen AG. In ihrer neuen Funktion wird sie im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie 2020+ den neu geschaffenen Geschäftsbereich «Gesundheit» verantworten. Mit der neuen Strategie wird Helsana das Schweizer Gesundheitssystem in Zukunft stärker mitgestalten, Versicherten Beratungs- und Koordinationsdienstleistungen anbieten sowie die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen im Sinne der Versicherten stärken.Claudine Blaser Egger doktorierte an der ETH Zürich in Biologie und Immunologie, und absolvierte einen ETH-Master in Betriebswirtschaft. Zuletzt war die verheiratete Mutter dreier Kinder Geschäftsführerin der Argomed Ärzte AG - einem Kompetenz- und Dienstleistungsunternehmen für integrierte Versorgung im Schweizer Gesundheitswesen. Weitere Meilensteine ihres beruflichen Werdeganges waren unter anderem der Mitaufbau der Cytos Biotechnologie AG sowie die Geschäftsleitung der Life-Science-Forschungsplattform ETH Phenomics Center.Helsana - engagiert für das LebenDie Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Helsana beschäftigt schweizweit über 3000 Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von sechs Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende Position ein.Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes Einzelnen.Für 44 400 Firmen und Verbände mit insgesamt 710 000 Versicherten entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.Kontakt:Helsana-MedienstelleTelefon +41 58 340 12 12media.relations@helsana.chDiese Medienmitteilung finden Sie auch im Mediencorner unterwww.helsana.ch/media.Original-Content von: Helsana Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004725/100840601