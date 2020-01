Zürich (ots) - Die Schweiz lebt von der aktiven Mitarbeit und dem freiwilligen Engagement in Verbänden und Gemeinden. Ehrenamtlich tätig zu sein, fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bringt einem auch beruflich weiter. Welche neuen Ansätze zur Unterstützung von Freiwilligenarbeit und Milizsystem gibt es? Wo liegt die Verantwortung von Unternehmen und der Beitrag von Führungskräften, um ihre Ökosysteme zu erhalten und Solidarität zu fördern?Am 45. SKO-LeaderCircle vom Donnerstag, 5. März 2020, 18 Uhr, in Zürich diskutiert Stefan Barmettler, Handelszeitung, mit den profilierten Podiumsgästen Diana Gutjahr, CEO Ernst Fischer AG und Nationalrätin, Arianne Moser-Schäfer, Unternehmerin, Kantons- und Gemeinderätin, Andreas Müller, Miliz-Experte, Politberater und Autor, sowie mit Impulsreferent Prof. Dr. Theo Wehner, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie ETH Zürich.Das Schweizer Milizsystem - als Gegenentwurf zu entfesselter Freizeitgesellschaft und Individualisierung beschworen - ist in Gefahr. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist gesunken. Ehrenamt und Karriere unter einen Hut zu bringen, wird schwieriger, obwohl der Nutzen für die Gesellschaft und für einem selbst unbestritten ist. Die Hälfte aller Schweizer Gemeinden bekunden Mühe, genügend Leute für ihre Ämter zu finden. Die Gründe dafür sind vielfältig: Oft steht das eigene Wohl im Vordergrund, man will sich keine beruflichen Perspektiven verbauen, und dazu kommen fehlende Anerkennung bei gleichzeitig steigenden Anforderungen der Nebenämter. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind vielen Unternehmen wegen der Absenzen ein Dorn im Auge. Wenn sich Unternehmen in vielen Bereichen engagieren, kommt der Verdacht auf, dies nur zum Zweck der Imagepflege zu tun. Die Schweiz braucht «Leader» und Unternehmen, die Verantwortung für das Milizsystem übernehmen.Diskutieren Sie am LeaderCircle vom 5. März mit Podiumsgästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, und bringen Sie Ihre Erfahrungen ein. Welcome Drink und das anschliessende Stehdinner bieten die ideale Gelegenheit zur Vertiefung, zum Netzwerken und zum Austausch mit spannenden Persönlichkeiten.Programm17.30 UhrWelcome Drink18.00 UhrStart: Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter, Schweizer KaderOrganisation SKO18.10 UhrImpulsreferat von Prof. Dr. phil. Theo Wehner zur Solidarität undFreiwilligenarbeit in der SchweizInterviews und PodiumTalk: Einzelinterviews mit den Podiumsgästen:Diana Gutjahr, Arianne Moser-Schäfer, Andreas Müller sowie Prof. Dr.Theo WehnerPodium: geleitet von Stefan Barmettler, Chefredaktor Handelszeitung20.00 UhrStehdinner Buffet, neue Kontakte, interessante Gespräche Podiumsgäste- Prof. Dr. Theo Wehner, Professor für Arbeits- undOrganisationspsychologie ETH Zürich (Impulsreferent)- Diana Gutjahr, CEO Ernst Fischer AG und Nationalrätin- Arianne Moser-Schäfer, Unternehmerin, Kantons- und Gemeinderätin- Andreas Müller, Miliz-Experte, Politberater und Autor VeranstaltungsortSix Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 ZürichAnmeldunghttps://www.sko.ch/leadercircleKontakt:Jeannette Häsler DaffréLeitung KommunikationMitglied der GeschäftsleitungSchweizer Kader Organisation SKODas Kompetenzzentrum für FührungskräfteSchaffhauserstrasse 2, CH-8006 ZürichPostfach, CH-8042 ZürichT +41 43 300 50 56, M +41 79 313 22 40Office Zürich: Mo, Di, Do ganztagsHome Office: Di und FrOriginal-Content von: SKO Schweizer Kader Organisation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002686/100840605