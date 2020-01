Der US-Dollar-Index geht am Freitag weiter nach oben - Der Einkaufsmanagerindex in den USA stieg per Januar von 52,7 auf 53,1 - Die breit angelegte Dollar-Stärke setzt den EUR/USD unter Druck. Das Devisenpaar sinkt mit 1,1023 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Zuletzt wurde es auf 1,1025 Dollar gehandelt. Auf Wochensicht verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...