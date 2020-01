The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2020



ISIN Name



CA5316962011 LICO ENERGY METALS

GB00B07KD360 COBHAM PLC LS-,025

MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS

PAL1201471A1 MCDERMOTT INTL INC. DL 1

US94946T1060 WELLCARE HEALTH PL.DL-,01

