Der Ökonom Paul Collier findet: Der Kapitalismus ist moralisch bankrott. Also träumt er sich in seinem dürftigen Buch in die Fünfzigerjahre zurück und polemisiert gegen Großstadt-Singles. Zum Glück gibt es Alternativen.

An manchen Stellen, und es sind nicht die schwächsten, ist Paul Collier unfreiwillig komisch. Etwa wenn er sich als Ökonom zum Gen-Deterministen aufschwingt und dekretiert: "Der Schaden, der durch fehlende Beteiligung des Vaters an der Erziehung entsteht, ist so groß, dass er nicht ausgeglichen werden kann." Oder wenn er es als Hobbyhistoriker "paradox" findet, dass das beklagte Ende der "Selbstbindung" in der Geldpolitik in den Siebzigerjahren einherging mit der beklagten Selbstentbindung des Individuums: "So, wie politisierte Zentralbanken einen anfänglichen Zuckerrausch des Gelddruckens auslösten, so verursachte die Schwächung der Ehebande den Zuckerrausch der Befreiung." Oder wenn er seine eigene Zunft beschämt mit der "Erkenntnis", "dass die Rolle von Großunternehmen in der Gesellschaft noch nie gründlich durchdacht wurde" - eine Erkenntnis, die Collier nur dank eines gründlichen Lektüremangels (schon mal was von Joseph Schumpeter gehört?) als Bestätigung seiner Originalität und Genialität erreicht haben kann - eben als "Erkenntnis".

Schwamm drüber. Das viel größere Problem von Paul Colliers Buch "Sozialer Kapitalismus. Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft" besteht in der entschiedenen Unschärfe seiner Gegenwartsdiagnose - und in der ahistorischen Nostalgie, mit der sich der 70-Jährige in binär-kontrastierender Absicht seinen Kindheitstagen in Sheffield zuwendet, um an die große Zeit der Sozialdemokratie von 1945 bis 1970 zu erinnern: als der Kapitalismus noch "gut funktionierte". An diese Zeit will Collier wieder anknüpfen, um die Gesellschaft zu heilen - mit einer Marktwirtschaft, die von (sozial-)konservativen Werten geprägt ist und mit einem Staat, der sich nicht scheut, gegen Geldmaximierungsegos und (vor allem weibliche) Metropolensingles das scharfe Steuerschwert zu schwingen.

Ganz klar: Colliers Ideal ist eine Art genossenschaftlich organisierte Eigentümergesellschaft, erfüllt von geteilten Werten und reziproken Beziehungen, von Wertschätzung und Zugehörigkeitsgefühlen, von gemeinsamen Narrativen und Praktiken der wechselseitigen Verpflichtung - eine homogene Nation verantwortungsbewusster Familienbürger, die sich einem einenden Sozialverband zugehörig wissen, so wie es bis 1970 der Fall gewesen sei. Diese schöne, alte Welt sei durch den Siegeszug irregeleiteter Ökonomen und Juristen zugrunde gerichtet worden, meint Collier. Die Ökonomen hätten den Menschen als asozialen "Psychopathen" imaginiert, als "homo oeconomicus" von der Leine gelassen und eine "Rottweiler"-Gesellschaft konsumnormierter Ichlinge durchgesetzt. Und die Juristen eine Anspruchskultur etabliert, in der immer neue (Opfer-)Gruppen im Namen von Identität und Inklusion nicht mehr auf Gleichbehandlung, sondern auf Anerkennung ihres Sonderstatus pochen - ihre "natürlichen Rechte" einklagen wollen. Beides zugleich, der ...

