Laut Prognosen mehrerer Ökonomen wächst die Wirtschaft diesem Jahr um 0,6 bis 1,0. Für den Arbeitsmarkt seien allerdings noch keine positiven Signale erkennbar.

Die Talsohle in der deutschen Industrie scheint in Sicht oder sogar schon durchschritten - doch die Konjunktur braucht noch Erholungszeit. Volkswirte führender Finanzinstitute in Deutschland rechnen nicht mit einer schnellen Rückkehr zu hohen Wachstumswerten in der Bundesrepublik.

"Das wird eine Zeit dauern", sagte Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sie rechnet mit einem Wachstum von 0,6 Prozent im laufenden Jahr, so wie schon 2019 nach der vorläufigen offiziellen Berechnung. Erst 2021 werde wieder ein Wert über 1,0 Prozent erreicht.

Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, seit Mai vergangenen Jahres von leicht steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...