Provinz statt Großstadttrubel? Eine Studie der Hochschule Landshut zeigt: Gründer außerhalb von Metropolen haben ähnliche Erfolgschancen - aber häufig ein anderes Profil und ein paar ganz eigene Probleme.

Schwäbische Alb statt Prenzlauer Berg? Ostwestfalen statt Münchener Werksviertel? Start-ups jenseits der großen Metropolen in Deutschland werden häufig belächelt. Eine Umfrage unter knapp über 100 Gründern zeigt nun: Ob ein junges Unternehmen Erfolg hat, hängt nur zu einem äußerst geringen Maße vom Standort ab. In gerade einmal sieben von 105 Kategorien fanden die Forscher um Michael Bürker von der Hochschule Landshut signifikante Unterschiede über die Erfolgschancen von Start-ups in Städten mit deutlich unter 100.000 Einwohnern.WirtschaftsWoche: Herr Bürker, wer lässt sich auf das Abenteuer "Gründen auf dem Land" ein?Michael Bürker: Unsere Umfrage zeigt: Auf dem Land sind die Gründer jünger und noch männlicher als in den großen Städten. Und es gibt einen deutlich höheren Anteil von Nicht-Akademikern. Etwa jeder Fünfte hat einen Abschluss wie Mittlere Reife oder Fachabitur. Das passt gut zu einer anderen Erkenntnis: Die Gründer auf dem Land sind zwar jünger, aber bringen häufig deutlich mehr Berufserfahrung mit. Das sind Führungskräfte in der Industrie, die mit ihren Ideen in den Unternehmen nicht mehr weiterkommen - und sich dann entscheiden, etwas Eigenes zu machen.

Von Ausnahmen wie Teamviewer in Göppingen oder Powercloud in Achern abgesehen: In den Regionen finden sich vielleicht hochspezialisierte, aber kleine Start-ups. Ist das typisch?Ja, die Start-ups auf dem Land sind tendenziell jünger und kleiner. Sie fühlen sich aber deutlich stärker ihrem Standort verbunden. Wer in einer Großstadt ist, kann auch in eine ...

