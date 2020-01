Das Verkehrsministerium hat einen schlechten Ruf. Das war schon so, bevor Andreas Scheuer sein Amt antrat. Die Grünen würden das Haus gern in ein modernes Mobilitätsressort verwandeln - wenn sie sich denn trauen.

In der Politik gibt es Probleme, über die zerbricht man sich schon den Kopf, bevor sie einen überhaupt ereilen. Bei den Grünen zum Beispiel. Nach gefühlter Ewigkeitsopposition wächst der Drang, im Bund endlich wieder zu regieren. Ganz besonders zeigt sich diese Ungeduld in der Verkehrspolitik. Da gelingt es bisher niemandem, den CO2-Ausstoß zu senken. Doch wer Klimaziele erfüllen will, muss vor allem beim Verkehr liefern.

Das ist einfacher gesagt als getan, auch für eine Partei mit Ökoexpertise. Grüne Fachpolitiker und ihre Mitarbeiter beschäftigt daher schon jetzt das Dilemma, das ihnen nach einer Bundestagswahl droht: Sollten sie auf das Verkehrsministerium verzichten, obwohl sich im Falle einer Regierungsbeteiligung der Zugriff böte, wäre das Unverständnis groß. Zu hoch sind die Erwartungen der eigenen Basis. Würden sie zugreifen, warteten jedoch ganz praktische Probleme. Dann hätten sie ein Ressort besetzt, das bisher herzlich wenig hält von grüner Verkehrswende, von Verboten und Tempolimits, von mehr Mobilität durch weniger Verkehr.

"Bei Fahrverboten und Zugverspätungen ist das Verkehrsministerium leider Teil des Problems und nicht der Lösung", sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Ein grünes Haus würde von beiden Seiten quasi als feindliche Übernahme empfunden. Der Umgang der Bundesregierung mit dem Ressort war in der jüngeren Vergangenheit stets geprägt von Desinteresse und Klientelpolitik. Erst wechselte die SPD in sechs Jahren viermal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...