Nach einer vor Optimismus sprühenden und von starken Wirtschaftsdaten getragenen Rede des US-Präsidenten auf dem World Economic Forum in Davos, machte Donald Trump klar, dass er plant, diese Stärke auch umzumünzen. Insbesondere die EU ging er im Folgenden scharf an und drohte mit deutlichen und hohen Strafzöllen, sollten Brüssel und die neue Kommission sich seinem Ansinnen eines "Trade-Deals" verweigern. Ganz unberechtigt ist die Kritik aus den USA an der EU (und ihrem Agrarregime, sowie den Schutzzöllen für die Autoindustrie) freilich nicht, aber auch hier macht der Ton die Musik und die kommt eher harsch und rau daher. Nun eventuell erst recht, nachdem Trump dank der Phase1-Einigung mit den Chinesen den Rücken frei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...