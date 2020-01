Zu Beginn der neuen Börsenwoche stehen Unternehmensbilanzen im Fokus. Zudem treiben Konjunkturdaten und das Coronavirus die Börsianer um.

Aus der deutschen Industrie kamen zuletzt positive Signale - so fiel der Einkaufsmanagerindex, ein vielbeachtetes Konjunkturbarometer, besser aus als erwartet. Doch spiegelt sich dieser neue Optimismus auch in den Unternehmensbilanzen wider?

Antworten darauf erhalten Anleger ab dem kommenden Dienstag, wenn mit dem Softwareriesen SAP der erste Dax-Konzern seine Quartals- und Jahreszahlen vorlegt. Am Donnerstag folgt ein weiterer Gradmesser der deutschen Wirtschaft: Die Deutsche Bank. Das wichtigste deutsche Geldhaus überraschte seine Aktionäre am Freitag mit einer Personalie: Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zieht in den Aufsichtsrat ein. Bei den Aktionären kam der Personal-Coup gut an - die Aktie der Deutschen Bank gehörte am Freitag zu den Gewinnern im Dax.

Legen die beiden Dax-Konzerne positive Zahlen vor, könnte es mit der Rekord-Jagd im deutschen Leitindex weitergehen. Am Mittwoch markierte der Dax zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch, bevor es zunächst wieder bergab ging. Die Handelswoche schloss das Börsenbarometer dennoch im Plus bei 13.580 Punkten.

Größere Rücksetzer seien nicht zu erwarten, sagt auch Anlagestratege Axel Botte vom Vermögensverwalter Ostrum. "Es gibt keine liquiden Alternativen, die ein ähnliches Aufwärtspotenzial wie Aktien bieten." Außerdem schienen sich die Gewinne der Unternehmen besser zu entwickeln als gedacht.

Alle Augen auf Apple

Bestes Beispiel sind Intel und die chronisch zyklischen Chip-Hersteller. Der US-Konzern legte überraschend starke Quartalszahlen vor und peilt für 2020 einen Umsatz über Markterwartungen an. Die Intel-Aktien notierten vorbörslich mehr als fünf Prozent im Plus. In ihrem Windschatten gewannen ...

