Immer wenn viele Menschen auf eine Sache schwören, werde ich vorsichtig. Denn meistens liegt die Masse mit ihrer Meinung nicht ganz richtig. Auch wird durch die Medien oder Bankberater oft versucht, die Leute in eine bestimmte Richtung zu lenken, um so kräftig davon zu profitieren. Und genau so kommt es mir derzeit beim wichtigen Thema "Indexfonds" vor. Denn was ETFs angeht, ist die Berichterstattung meist positiv, und sie werden den Anlegern als Allheilmittel im Dschungel der Kapitalanlagen angepriesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...