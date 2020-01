Notare verdienen gut. Sehr gut. Die handverlesene Schar lebt in einem staatlich geschützten Biotop, das dank des Immobilienbooms immer üppiger sprießt. Andere Länder zeigen, wie es besser - und günstiger - geht.

Die Frau Notarin ist genervt. Eigentlich soll das hier bestens bezahlte Routine sein. Rasch die gut 20 Seiten runterlesen, dabei stets treuherzig gucken, nach knapp einer Stunde beide Seiten beglückwünschen - und Rechnungen über mehrere Tausend Euro ausstellen.

Doch der Käufer ist lästig. Was auch daran liegt, dass sein Vertrauen in das ganze Prozedere überschaubar ist: Der Verkäufer der Eigentumswohnung hat ja nicht nur den Makler bestimmt, einen Menschen, der beim schnellen Neureichwerden vergessen hatte, das Unseriöse abzulegen. Sondern eben auch die Notarin, die in bester Berliner Lage residiert, nur ein paar Schritte vom noblen Kurfürstendamm entfernt.

Vertrauenerweckend ist das alles nicht. Zumal der Verkäufer in Berlin ein größeres Rad mit Immobilien dreht - also neben dem Makler auch die Notarin in gewisser finanzieller Abhängigkeit von ihm stehen dürfte. Auch der eine oder andere Rechtschreibfehler im Entwurf des Kaufvertrags hat das Misstrauen, dass hier nicht mit größter Sorgfalt vorgegangen wird, beim Käufer eher genährt als zerstört.

Also reichte er den Schriftsatz an einen befreundeten Notar weiter - und der hatte einige Anmerkungen. "Sie sind ja bestens vorbereitet", sagt die Notarin deshalb gleich zu Beginn des Termins etwas schnippisch, während sie sich müht, die professionelle Fassade der Freundlichkeit zu wahren. Ihr rutscht allerdings auch heraus, man könne ganz beruhigt sein, schließlich handle es sich hier weitgehend um einen Standardvertrag.

Sehr, sehr großzügig bemessen

Und das ist ja das wirklich Schöne am Beruf des Notars: Man kann Standardware abliefern, aber Premiumpreise abrechnen. Selbst wenn man den notariellen Aufwand für den Verkauf einer Eigentumswohnung sehr, sehr großzügig bemisst, dürfte alles in einem Arbeitstag zu schaffen sein. Dafür lassen sich allerdings ein paar Tausend Euro in Rechnung stellen.

Was selbstverständlich auch die Notarin tut, ohne zu vergessen, bei der ordentlich vierstelligen Summe noch die "Dokumentenpauschale" von 26,40 Euro und - was in Zeiten von E-Mail und sonstiger Digitalisierung besonders abstrus daherkommt - "Post- und Telekommunikationsentgelte" in Höhe von 30 Euro draufzuschlagen. Natürlich nur für den Kaufvertrag. Für die Grundschuldurkunde gibt es weitere Gebühren.

Was also kann es Schöneres auf Erden geben, als Notar in Deutschland zu werden?

Nicht viel. Zumindest nicht, wenn man der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamts glaubt, die immer mit ein paar Jahren Verspätung veröffentlicht wird. Demnach gibt es unter Freiberuflern keine Gruppe, die so viel verdient. Weder Ärzte noch Patentanwälte noch Fluglotsen.

Wer einen notariellen Schwerpunkt hat, also nicht ausschließlich als Notar Einkünfte erzielt, kam 2015 auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 475.000 Euro. All jene, die nur als Notar arbeiten, müssen etwas besser haushalten: Sie kamen im Schnitt auf gut 356.000 Euro. Dass trotzdem beide Jobs einen eher gehobenen Lebensstandard erlauben, zeigt ein Blick auf eine weitere Zahl der detaillierten Statistik: Die Deutschen mussten 2015 im Durchschnitt 39.653 Euro Einkünfte versteuern, also einen Bruchteil davon (siehe Grafik).Weil der Immobilienboom zuletzt ungebremst weiterging, dürften sich die Einkünfte entsprechend erhöht haben. Denn an jedem Haus- oder Wohnungsgeschäft verdient ein Notar mit, kassiert rund ein Prozent des Kaufpreises, plus Gebühren für den Eintrag ins Grundbuch.

Doch während Bürger und Politiker gegen allzu üppige Maklercourtagen rebellieren und Kommissionen für bezahlbares Bauen und Wohnen allerlei Vorschläge diskutieren, spielt ein Faktor keine Rolle. "Bei den Notarkosten sehen wir aktuell keinen Handlungsbedarf", sagt der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, obwohl sich die Union "ganz besonders für die Absenkung der Kaufnebenkosten einsetzt, um jungen Familien den Weg ins Eigenheim zu erleichtern". Für Luczak ist es wichtig, dass Maklerkosten von Verkäufer und Käufer gemeinsam getragen werden, und auch bei der Grunderwerbsteuer, dem "zweiten Kostentreiber", müssten die ...

