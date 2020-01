PASSAU (dpa-AFX) - Ein europäisches Nachtzugnetz hat der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, gefordert. "Damit könnte man schnell per Nachtsprung reisen und sich viele innerdeutsche und europäische Flüge sparen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). "Deutschland liegt mitten in Europa und könnte dabei eine zentrale Rolle spielen."



Die Deutsche Bahn (DB) hatte vor drei Jahren ihr Nachtzugnetz an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) abgegeben. Kürzlich startete ein neues ÖBB-Angebot mit Nachtzügen von Wien über Nürnberg nach Brüssel sowie von Innsbruck über München nach Brüssel. Hofreiter bezeichnete es als unverantwortlich, dass die DB damals ihr Angebot eingestellt hat./tjk/DP/edh