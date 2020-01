Statt Ökopessimisten, die Panik predigen, braucht es: Skepsis gegenüber Apokalyptikern und Zuversicht in unseren Fortschrittsgeist. Liberal, konservativ und ohne Hysterie - nur so kann man die Umwelt schützen.

Nachdem die 17-jährige Schülerin Greta Thunberg vom amerikanischen Nachrichtenmagazin "Time" zur Person des Jahres gewählt worden war, konnte es nicht überraschen, dass im Land ihrer devotesten Anhänger das Wort Klimahysterie zum Unwort des Jahres 2019 deklariert wurde. Wenn man sich davon nicht einschüchtern lässt, stellen sich zwei Fragen: Ist die Bezeichnung Klimahysterie tatsächlich eine Diffamierung von Menschen, die sich um die Umwelt sorgen, oder eine reale kollektive Befindlichkeit? Und: Was will man eigentlich erreichen, indem man ein Wort als Unwort stigmatisiert?

Eine der wesentlichen Dimensionen von politischer Korrektheit ist Sprachhygiene. Sie wird überwacht von einer selbst ernannten sechsköpfigen Sprachpolizei aus Darmstadt, darunter vier Sprachwissenschaftler, die sich selbst "sprachkritische Aktion" nennen. Sie möchten unsere "Sprachsensibilität" fördern. Da sie aber auch im Namen der "Humanität" agieren, gerät man mit politisch unkorrekten Wörtern rasch ins Lager der Inhumanität. Das bemerkt man bei Begriffen wie Humankapital (Unwort des Jahres 2004) und Ich-AG (2002) nicht sofort. Da hat die Jury einfach nicht begriffen, worum es geht - das sind harmlose Fälle.

Ganz anders steht es mit Unwörtern wie Anti-Abschiebe-Industrie (2018) und Gutmensch (2015). Das sind, genau wie jetzt Klimahysterie, Begriffe, die einen peinlichen, aber unleugbaren Sachverhalt empfindlich treffen. Zum Glück für die Politik des rot-grünen Mainstreams gibt es aber Gefälligkeitswissenschaftler, die solche entlarvenden Begriffe öffentlichkeitswirksam tabuisieren - eben als Unwort des Jahres. Und wenn man das erst einmal durchschaut hat, erkennt man: Das Unwort jedes Jahres lautet Unwort.

Wer über den Klimawandel ohne Anzeichen des Entsetzens spricht, wurde bisher einfach nur als Zyniker behandelt. Doch das genügt den politisch korrekten Rettern der Welt heute nicht mehr. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e. V., der aus der Klimakatastrophe ein erfolgreiches Geschäftsmodell gemacht hat, fordert jetzt harte Strafen gegen Skeptiker. Der Doxa der politischen Korrektheit zu widersprechen ist heute also wieder so gefährlich wie zu Sokrates' Zeiten. Und deshalb ist auch die Diskussion über Klarnamen in den sozialen Medien aktuell. Eigentlich ist wohl jeder bürgerlich denkende Mensch der Auffassung, wer sich in der Öffentlichkeit äußere, solle mit seinem Namen dafür einstehen. Doch solange man bei uns für abweichende Meinungen mit schweren Sanktionen rechnen muss, muss Anonymität erlaubt sein - so traurig das auch ist.

Man kann auf diese fatale Situation mit Heuchelei reagieren - und das ist, wenn man mit Hysterikern konfrontiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...