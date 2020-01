WTI setzte nach der festen Eröffnung am Montag den Abverkauf wie erwartet in unverminderter Dynamik fort und folgt damit dem präferierten Szenario, welches sich zuvor schön durch die Terminmarktpositionierung angedeutet hatte. Gold und Silber überzeugten mit einem starken Wochenabschluss, welcher die Käufern sogar in die Lage versetzt, der Konsolidierung vorzeitig ein Ende zu setzen. Die Händlerpositionierung in den hier diskutierten Underlyings veränderte sich unterdessen nur geringfügig.

