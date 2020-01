Ausgerechnet der Kapitalismus sichert das Überleben des sozialistischen Regimes in Venezuela. Doch aus der wirtschaftspolitischen Selbstverleugnung gibt es kein Zurück - auch nicht mithilfe einer obskuren Kryptowährung.

Die Weihnachtszeit hatte den Venezolanern eine kurze und unerhoffte Bescherung zu bieten: Entlang des Guaire-Flusses, der durch das Zentrum der Hauptstadt Caracas fließt, installierte die Stadtverwaltung Feiertagsbeleuchtung - zum ersten Mal seit vielen Jahren. Abends kam es auf den Stadtautobahnen wegen der Schaulustigen zu Verkehrsstaus. Auch die hatte es wegen fehlenden Benzins schon lange nicht mehr gegeben. Und hoch über der Stadt auf dem Hausberg Ávila wurde sogar das einstige Luxushotel Humboldt für eine rauschende Partynacht wiederbelebt.

Die staatlich demonstrierte Feierlichkeit der Regierung unter Nicolás Maduro wirkte dennoch vollkommen deplatziert. Denn jenseits der kurzen Lichtblicke versinkt das Land trotz seiner überreichen Ölreserven in weiten Teilen im Elend. Sieben Millionen Venezolaner, ein Viertel aller Einwohner, braucht dringend humanitäre Hilfe, schätzen die Vereinten Nationen (UN). Die Bevölkerung leidet unter Fehlernährung, stirbt an einfachen Krankheiten, weil Medikamente und Lebensmittel fehlen. Vier Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen, seit Maduro dem verstorbenen Hugo Chávez 2013 als Präsident folgte. Vier Millionen, die vor Sozialismus, Repression und tiefer Rezession das Weite suchten.

Die UN rechnen bis Ende des Jahres sogar mit 6,5 Millionen Flüchtlingen. Dann hätte Venezuela mehr Migranten als Syrien. Dennoch sieht es derzeit nicht danach aus, als würde Maduro bald abtreten. Im Gegenteil.

Zu verdanken hat der Diktator dies einer Kehrtwende in seiner katastrophalen Wirtschaftspolitik, die ihm ein wenig Luft verschafft. Seit Maduro den US-Dollar ab Mitte 2019 als inoffizielle Währung zuließ - und die Grenzen für Importe öffnete -, folgte eine Art kleines Wirtschaftswunder. Seit 2017 waren die meist staatlich belieferten Supermärkte in Caracas leer, nun sind sie wieder voll. Daneben schossen Hunderte Bodegones quasi über Nacht aus dem Boden. Solche Läden kennen die meisten Diktaturen, dort ist gegen Devisen all das zu bekommen, was die staatliche Planwirtschaft nicht liefert - in Havanna und Pjöngjang genauso wie früher in Moskau und Ostberlin.

Plötzlicher Überfluss

In den Bodegones in Venezuela gibt es vorwiegend Artikel aus den USA: von Zahnpasta über Chips bis Nutella. Zulieferer sind vor allem Walmart und Costco. Direkt aus Florida verschiffen und fliegen sie die Lebensmittel und Hygieneprodukte nach Venezuela. Spezialisierte Apothekendienste liefern jedes Medikament binnen 24 Stunden. Zoll? Kein Problem: Die Importe -werden durchgewinkt. Gerade hat die Regierung den Bodegones die weitere Steuerbefreiung zugesichert.

