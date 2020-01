Ob neue Preise für die Bahncards oder der anstehende Brexit: Diese Neuerungen erwarten Sie im Februar.? Im Februar gibt es einige Neuerungen, die auch Verbraucher betreffen ? Die Änderungen betreffen den Brexit, Abofallen, Whatsapp-Updates und die Preise der Bahncards ? Wir haben zusammengefasst, was die Neuerungen für Verbraucher bedeutenDer BrexitZum Februar hin ist es soweit, denn bereits am 31. Januar will Großbritannien offiziell und endgültig aus der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...