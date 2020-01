MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Gedenken an die Schoah:



"Knapp 200 000 leben in Israel noch, die den Holocaust überlebt haben, jeden Tag sterben etwa 30. Primo Levi, dessen Eltern umgebracht wurden und der sich bis zu seinem Tod 1987 als Schriftsteller mit seiner Zeit in Auschwitz auseinandergesetzt hat, warnte: "Wenn unsere Zeugenschaft fehlt, werden in nicht ferner Zukunft die bestialischen Taten der Nazis, gerade wegen ihrer Ungeheuerlichkeit, unter Legenden eingereiht werden können." Dieser Legendenbildung muss entgegengewirkt werden. Aussagen der Zeitzeugen sollten mit allen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters aufgezeichnet und verbreitet werden. Jeder Schüler und jede Schülerin sollte eine KZ-Gedenkstätte besucht haben. Das sollte zur Verpflichtung werden. Wenn die Zeugen verstummen, dann bleiben ihre Schuhe, ihre Brillen und ihre Zahnbürsten."