MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Coronavirus:



"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis bei einem Patienten in Deutschland das Coronavirus nachgewiesen wird. ... Ein Grund zur Panik ist das allerdings nicht. Zum einen sind mögliche Betroffene und Ärzte in Deutschland mittlerweile sensibilisiert. Treffsichere Schnelltests stehen genauso zur Verfügung wie Notfallpläne und ausreichend Quarantänestationen. Zum anderen ist die Zahl der tödlichen Verläufe gering. Gefährdet sind vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Für die sind Viruserkrankungen aber generell gefährlich. Zur Einordnung: Gibt es derzeit weltweit knapp über 50 Tote durch das Coronavirus, waren es durch die Grippe alleine in Deutschland im Winter 2017/18 etwa 25 000."