BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der künftige Klimaschutz in der Landwirtschaft beschäftigt am Montag (10.00 Uhr) die EU-Agrarminister in Brüssel. Zu dem Treffen wird auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. Konkret soll es um die Frage gehen, wie der sogenannte Green Deal in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte angekündigt, Europa bis 2050 "klimaneutral" zu machen.



Darüber hinaus wollen die Minister über eine Übergangsregelung vor der geplanten Agrarreform beraten. Die Verhandlungen über die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik der EU kommen seit Monaten nur schleppend voran. Gesprochen werden soll außerdem über deutsche Ideen für ein mögliches europaweites Tierwohl-Label. Auch die Afrikanische Schweinepest soll Thema sein./haw/DP/edh