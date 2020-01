Individuelle Verpackungen liegen im Trend - auch in der Brauindustrie. Für das automatisierte Leerguthandling bedeutet diese Vielfalt allerdings hohe und oft auch neue Anforderungen. Wie ein aktuelles Projekt des Systemlösers Vision-Tec zeigt, bieten dabei Knickarmroboter große Potenziale: In der Paderborner Brauerei übernimmt ein Motoman-Industrieroboter von Yaskawa komplexe Aufgaben beim sortenreinen Palettieren von Fremd-Leergut. Auch wenn die Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen seit Jahren sinkt, sind wiederbefüllbare Flaschen und Kästen gerade in der Brauindustrie weiter gefragt. Und nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...