Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat am Wochenende nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des US-Herstellers von synthetischen Hochleistungsschierstoffen, der Nye Lubricants Inc. (Nye) durch die Fuchs-Gruppe gemeldet. Bereits im Oktober letzten Jahres wurde zwischen Fuchs und Nye eine Vereinbarung zur Übernahme des Herstellers aus Fairhaven, Massachusetts unterzeichne. Nye ist nach eigenen Angaben führend in der Innov..

Den vollständigen Artikel lesen ...