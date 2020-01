"Natürlich spüren wir die Entwicklung von vielen Mitbewerbern hin zu Marktplätzen. Als Competec bzw. Brack.ch wollen wir aber weiterhin an unserer Strategie festhalten, die Produkte anzubieten, die wir selbst in Willisau an Lager führen und für die wir das vorhin erwähnte Produktwissen angeeignet haben."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Lorenz, die Competec-Gruppe hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 12 Prozent auf 811 Mio Franken gesteigert. Auf welche Faktoren ist die positive Entwicklung zurückzuführen? Martin Lorenz: In erster Linie sind es natürlich unsere Kunden, die uns Jahr für Jahr ihr Vertrauen schenken. Unsere Mitarbeitenden leisten Ausserordentliches: sei es in der Logistik...

