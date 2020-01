Die Fluglinie mit dem Kranich im Logo ist derzeit in gleich mehrfacher Hinsicht Turbulenzen ausgesetzt. Das liest sich nicht zuletzt am Aktienkurs ab. Genauer anschauen können sich Börsianer das Papier aber allemal.

Murphy's Law ist für diejenigen, die nicht davon betroffen sind, immer einen Lacher wert. Das Gesetz, wonach alles das, was schief gehen kann, auch schief geht, finden allerdings diejenigen, die darunter leiden, weniger lustig. Fragen Sie doch mal bei der Deutsche Lufthansa AG nach.

Da wäre etwa das seit Ende Dezember feststehende 2019er-Ranking der Out- und Underperformer im Dax. In einem insgesamt sehr starken Börsenjahr, in dem der deutsche Leitindex ein Plus von rund 25 Prozent erzielt hat, musste die Lufthansa-Aktie einen Verlust von knapp 17 Prozent hinnehmen - schlechter war in der ersten deutschen Börsenliga nur das Enfant terrible Wirecard. Dieser Erkenntnis folgte nur kurz später die Nachricht, dass Deutschlands größte Airline einen Rückschlag im europäischen Wettbewerb hinnehmen müsse: Den nach Passagierzahlen ersten Platz in Europa hatte der irische Billigflieger Ryanair der Lufthansa weggenommen, die noch in den Jahren 2017 und 2018 die Pole Position innehatte.

Zwar steigerte die Kranich-Airline die Zahl der im Jahr 2019 insgesamt beförderten Fluggäste um 2,3 Prozent auf rund 145 Millionen. Doch der Konkurrent von der grünen Insel legte in dieser Disziplin noch deutlicher zu - um rund neun Prozent auf 152,4 Millionen. Da war es für die Lufthansa nur ein geringer Trost, dass sie im abgelaufenen Jahr ihre Auslastungsquote auf das neue Rekordniveau von 82,5 Prozent schrauben konnte.

Ebenfalls in den Negativschlagzeilen war die Lufthansa Anfang des Jahres dann wegen des Streiks der Kabinengewerkschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...