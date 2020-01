Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung a href="https://www.finanzen.net/devisen/euro-us_dollar-kurs" target="_blank">Euro bei 1,1029 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.In der vergangenen Woche hatten noch enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone und neue Handelsdrohungen der US-Regierung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...