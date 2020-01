Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen sowie in Hongkong kein Aktienhandel statt. Die Feiertagspause dauert im Kernland bis einschließlich 31. Januar.

In Südkorea wird wegen des koreanischen Neujahrs nicht gehandelt.

In Australien ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den Nationalfeiertag am Wochenende.

DIENSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen sowie in Hongkong kein Aktienhandel statt.

TAGESTHEMA

CORONAVIRUS

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr um drei Tage bis Sonntag verlängert. Mit der Maßnahme sollten größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden, hieß es zur Begründung. Zuvor hatte die chinesische Regierung mitgeteilt, dass die Zahl der von dem Virus verursachten Todesfälle um weitere 24 auf 80 gestiegen ist. Trotz der steigenden Zahl der Todesopfer ist das neuartige Coronavirus nach Einschätzung der chinesischen Gesundheitsbehörden nicht so gefährlich wie der Sars-Erreger.

Auch in Europa ist das Virus schon angekommen; in Frankreich wurden drei Verdachtsfälle bestätigt. Der Verdacht auf einen Fall in Berlin hat sich derweil nicht bestätigt. Das Testergebnis war negativ, wie der Gesundheitssenat der Hauptstadt mitteilte. Am Samstag war laut der Bild-Zeitung eine Frau, die zuvor in China war, mit entsprechenden Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Eine Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist vorerst nicht geplant. Das US-Außenministerium kündigte indessen an, US-Bürger aus der Millionenstadt Wuhan auszufliegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 97,0 zuvor: 96,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 99,3 zuvor: 98,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,9 zuvor: 93,8 - US 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.388,50 -1,30 S&P-500-Future 3.264,50 -0,88 Nikkei-225 23.343,51 -2,03 Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 173,72 26 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.576,68 1,41 DAX-Future 13.525,00 0,32 XDAX 13.529,63 0,31 MDAX 28.802,24 1,13 TecDAX 3.225,97 1,76 EuroStoxx50 3.779,16 1,13 Stoxx50 3.465,90 0,85 Dow-Jones 28.989,73 -0,58 S&P-500-Index 3.295,47 -0,90 Nasdaq-Comp. 9.314,91 -0,93 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,46 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Angst vor einer Pandemie durch das neue Corona-Virus wird an den europäischen Aktienmärkten voraussichtlich zu einer schwachen Eröffnung führen. "Es wird darauf ankommen, wie die Märkte die weitere Verbreitungswahrscheinlichkeit einschätzen werden", heißt es in den Mußler-Briefen. Impulse dürften vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg auf 97,0 von 96,3. Dabei sollen die Geschäftserwartungen noch stärker gestiegen sein als die Lagebeurteilung.

Rückblick: Freundlich - Zum einen verlor das neue Coronavirus etwas an Schrecken, der neue Fall in den USA war zunächst nicht bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte auf das Ausrufen eines globalen Notstands verzichtet. Zum anderen profitierte die Stimmung auch von Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA. Das Umfeld niedriger Zinsen sprach zudem für Aktien. Bundesanleihen verzeichneten ebenfalls Gewinne, so dass die Zinsen noch tiefer in den negativen Bereich fielen. Einmal mehr gab es enttäuschende Nachrichten aus dem Sektor der Automobilzulieferer. Diesmal ließ eine erneute Gewinnwarnung von Nokian deren Aktie um 7,6 Prozent abstürzen. Pirelli gaben 2,5 Prozent. Der Subindex der Automobilhersteller notierte mit einem Abschlag von 0,5 Prozent als einziger im Minus. Ericsson fielen um 5,8 Prozent. Das Geschäft in Europa wuchs langsamer als erhofft. Remy Cointreau gaben 11,6 Prozent nach. Der Spirituosenkonzern hatte deutlich weniger umgesetzt als vorausgesagt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Für Wirecard ging es um 4,5 Prozent nach oben. Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sagte, dass die laufende Untersuchung durch den Wirtschaftsprüfer bisher keine Adhoc-pflichtigen Nachricht ausgelöst habe. SAP legten nach starken Intel-Zahlen im Cloud-Geschäfts um 2,5 Prozent zu. Bei Bayer könnte es bald Nachrichten von den laufenden Glyphosat-Prozessen in den USA geben, hier setzten Anleger auf eine nicht zu hohe Vergleichssumme für den Konzern. Die Titel gewannen 1,6 Prozent. Continental litten unter den schwachen Nokian-Geschäftszahlen, die Aktie verlor 3,3 Prozent. Krones stiegen um 3,4 Prozent, nachdem die UBS hat die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte. Der Abgabedruck in der Aktie von K+S dauerte einen weiteren Tag an, hier wurde an der Börse erneut auf eine mögliche Kapitalerhöhung gesetzt. Die Aktie schloss 6,2 Prozent tiefer.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Bayer-Aktie legte am Freitag im nachbörslichen Handel gegen den fallenden Markt um 0,5 Prozent zu. Hier dürfte die Nachricht gestützt haben, dass in den USA ein Prozess wegen des möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Roundup auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Die Aktie der Commerzbank wurde bei lebhaften Umsätzen 0,3 Prozent niedriger getaxt. Aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger ging hervor, dass die Bank beim Kauf des Comdirect-Aktienpakets von Petrus Advisers deutlich mehr gezahlt hat als den übrigen Aktionären im allgemeinen Übernahmeangebot.

USA / WALL STREET

Leichter - Angst vor einer Pandemie hat die US-Börsen am Freitag belastet. Nach einem positiven Handelsauftakt drehte die Stimmung mit der Nachricht, dass in den USA ein zweiter Fall des Coronavirus aufgetreten ist. Die hohen Bewertungen der US-Aktien auf Rekordniveaus dürften den Anlegern die Entscheidung für Gewinnmitnahmen leicht gemacht haben. Gute Geschäftszahlen von Intel sowie Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA traten darüber in den Hintergrund. Einkaufsmanagerdaten von Markit überzeugten nicht in allen Punkten. Die Intel-Aktie zog um 8,1 Prozent an, nachdem der Chipkonzern im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient hatte als erwartet. Aber auch American Express erfreute Anleger mit guten Geschäftszahlen. Die Aktie stieg um 2,8 Prozent. Broadcom verbesserten sich um 1,4 Prozent. Auftrieb gab die Nachricht, dass der Halbleiterexperte ein Lieferabkommen mit Apple über dreieinhalb Jahre abgeschlossen hat. Apple (-0,3 Prozent) konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen. Zuvor hatten sie aber dank einer Analystenempfehlung ein Rekordhoch erreicht. Wedbush hatte das Kursziel für Apple auf 400 Dollar erhöht und die Einstufung "Outperform" bestätigt.

Am US-Rentenmarkt stiegen die Notierungen nach der Rally des Vortages weiter, erneut gestützt von der Befürchtung einer Pandemie. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um weitere 4,5 Basispunkte auf 1,69 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 -0,0% 1,1021 -1,7% EUR/JPY 120,29 +0,1% 120,56 -1,3% EUR/CHF 1,0707 +0,0% 1,0709 -1,4% EUR/GBR 0,8442 +0,1% 0,8435 -0,3% USD/JPY 109,07 +0,1% 109,41 +0,3% GBP/USD 1,3065 -0,1% 1,3066 -1,4% USD/CNH 6,9678 +0,2% 6,9359 +0,0% Bitcoin BTC/USD 8.618,01 0,77 8.471,26 +19,5%

Der Euro gab nach seinem Rücksetzer des Vortages noch etwas nach. Er kostete im späten US-Handel 1,1025 Dollar verglichen mit einem Vortageshoch von knapp 1,1110. Nach den vielfach als eher taubenhaft interpretierten Kommentaren von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Vortag kamen am Freitag noch Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone hinzu, die zwar besser als befürchtet ausgefallen waren, aber klar im Schrumpfung anzeigenden Bereich lagen.

Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus treibt Anleger am Montagmorgen in Fluchtwährungen wie den Yen. Zeitweise wurden für einen Dollar weniger als 109 Yen gezahlt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,93 54,19 -2,3% -1,26 -12,9% Brent/ICE 59,40 60,69 -2,1% -1,29 -10,0%

