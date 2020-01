DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen sowie in Hongkong kein Aktienhandel statt. Die Feiertagspause dauert im Kernland bis einschließlich 31. Januar.

In Südkorea wird wegen des koreanischen Neujahrs nicht gehandelt.

In Australien ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den Nationalfeiertag am Wochenende.

DIENSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen sowie in Hongkong kein Aktienhandel statt.

TAGESTHEMA

CORONAVIRUS

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr um drei Tage bis Sonntag verlängert. Mit der Maßnahme sollten größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden, hieß es zur Begründung. Zuvor hatte die chinesische Regierung mitgeteilt, dass die Zahl der von dem Virus verursachten Todesfälle um weitere 24 auf 80 gestiegen ist. Trotz der steigenden Zahl der Todesopfer ist das neuartige Coronavirus nach Einschätzung der chinesischen Gesundheitsbehörden nicht so gefährlich wie der Sars-Erreger.

Auch in Europa ist das Virus schon angekommen; in Frankreich wurden drei Verdachtsfälle bestätigt. Der Verdacht auf einen Fall in Berlin hat sich derweil nicht bestätigt. Das Testergebnis war negativ, wie der Gesundheitssenat der Hauptstadt mitteilte. Am Samstag war laut der Bild-Zeitung eine Frau, die zuvor in China war, mit entsprechenden Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Eine Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist vorerst nicht geplant. Das US-Außenministerium kündigte indessen an, US-Bürger aus der Millionenstadt Wuhan auszufliegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 97,0 zuvor: 96,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 99,3 zuvor: 98,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,9 zuvor: 93,8 - US 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.388,50 -1,30 S&P-500-Future 3.264,50 -0,88 Nikkei-225 23.343,51 -2,03 Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 173,72 26 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.576,68 1,41 DAX-Future 13.525,00 0,32 XDAX 13.529,63 0,31 MDAX 28.802,24 1,13 TecDAX 3.225,97 1,76 EuroStoxx50 3.779,16 1,13 Stoxx50 3.465,90 0,85 Dow-Jones 28.989,73 -0,58 S&P-500-Index 3.295,47 -0,90 Nasdaq-Comp. 9.314,91 -0,93 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,46 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Angst vor einer Pandemie durch das neue Corona-Virus wird an den europäischen Aktienmärkten voraussichtlich zu einer schwachen Eröffnung führen. "Es wird darauf ankommen, wie die Märkte die weitere Verbreitungswahrscheinlichkeit einschätzen werden", heißt es in den Mußler-Briefen. Impulse dürften vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg auf 97,0 von 96,3. Dabei sollen die Geschäftserwartungen noch stärker gestiegen sein als die Lagebeurteilung.

Rückblick: Freundlich - Zum einen verlor das neue Coronavirus etwas an Schrecken, der neue Fall in den USA war zunächst nicht bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte auf das Ausrufen eines globalen Notstands verzichtet. Zum anderen profitierte die Stimmung auch von Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA. Das Umfeld niedriger Zinsen sprach zudem für Aktien. Bundesanleihen verzeichneten ebenfalls Gewinne, so dass die Zinsen noch tiefer in den negativen Bereich fielen. Einmal mehr gab es enttäuschende Nachrichten aus dem Sektor der Automobilzulieferer. Diesmal ließ eine erneute Gewinnwarnung von Nokian deren Aktie um 7,6 Prozent abstürzen. Pirelli gaben 2,5 Prozent. Der Subindex der Automobilhersteller notierte mit einem Abschlag von 0,5 Prozent als einziger im Minus. Ericsson fielen um 5,8 Prozent. Das Geschäft in Europa wuchs langsamer als erhofft. Remy Cointreau gaben 11,6 Prozent nach. Der Spirituosenkonzern hatte deutlich weniger umgesetzt als vorausgesagt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Für Wirecard ging es um 4,5 Prozent nach oben. Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sagte, dass die laufende Untersuchung durch den Wirtschaftsprüfer bisher keine Adhoc-pflichtigen Nachricht ausgelöst habe. SAP legten nach starken Intel-Zahlen im Cloud-Geschäfts um 2,5 Prozent zu. Bei Bayer könnte es bald Nachrichten von den laufenden Glyphosat-Prozessen in den USA geben, hier setzten Anleger auf eine nicht zu hohe Vergleichssumme für den Konzern. Die Titel gewannen 1,6 Prozent. Continental litten unter den schwachen Nokian-Geschäftszahlen, die Aktie verlor 3,3 Prozent. Krones stiegen um 3,4 Prozent, nachdem die UBS hat die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte. Der Abgabedruck in der Aktie von K+S dauerte einen weiteren Tag an, hier wurde an der Börse erneut auf eine mögliche Kapitalerhöhung gesetzt. Die Aktie schloss 6,2 Prozent tiefer.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Bayer-Aktie legte am Freitag im nachbörslichen Handel gegen den fallenden Markt um 0,5 Prozent zu. Hier dürfte die Nachricht gestützt haben, dass in den USA ein Prozess wegen des möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Roundup auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Die Aktie der Commerzbank wurde bei lebhaften Umsätzen 0,3 Prozent niedriger getaxt. Aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger ging hervor, dass die Bank beim Kauf des Comdirect-Aktienpakets von Petrus Advisers deutlich mehr gezahlt hat als den übrigen Aktionären im allgemeinen Übernahmeangebot.

USA / WALL STREET

Leichter - Angst vor einer Pandemie hat die US-Börsen am Freitag belastet. Nach einem positiven Handelsauftakt drehte die Stimmung mit der Nachricht, dass in den USA ein zweiter Fall des Coronavirus aufgetreten ist. Die hohen Bewertungen der US-Aktien auf Rekordniveaus dürften den Anlegern die Entscheidung für Gewinnmitnahmen leicht gemacht haben. Gute Geschäftszahlen von Intel sowie Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA traten darüber in den Hintergrund. Einkaufsmanagerdaten von Markit überzeugten nicht in allen Punkten. Die Intel-Aktie zog um 8,1 Prozent an, nachdem der Chipkonzern im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient hatte als erwartet. Aber auch American Express erfreute Anleger mit guten Geschäftszahlen. Die Aktie stieg um 2,8 Prozent. Broadcom verbesserten sich um 1,4 Prozent. Auftrieb gab die Nachricht, dass der Halbleiterexperte ein Lieferabkommen mit Apple über dreieinhalb Jahre abgeschlossen hat. Apple (-0,3 Prozent) konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen. Zuvor hatten sie aber dank einer Analystenempfehlung ein Rekordhoch erreicht. Wedbush hatte das Kursziel für Apple auf 400 Dollar erhöht und die Einstufung "Outperform" bestätigt.

Am US-Rentenmarkt stiegen die Notierungen nach der Rally des Vortages weiter, erneut gestützt von der Befürchtung einer Pandemie. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um weitere 4,5 Basispunkte auf 1,69 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 17.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 -0,0% 1,1021 -1,7% EUR/JPY 120,29 +0,1% 120,56 -1,3% EUR/CHF 1,0707 +0,0% 1,0709 -1,4% EUR/GBR 0,8442 +0,1% 0,8435 -0,3% USD/JPY 109,07 +0,1% 109,41 +0,3% GBP/USD 1,3065 -0,1% 1,3066 -1,4% USD/CNH 6,9678 +0,2% 6,9359 +0,0% Bitcoin BTC/USD 8.618,01 0,77 8.471,26 +19,5%

Der Euro gab nach seinem Rücksetzer des Vortages noch etwas nach. Er kostete im späten US-Handel 1,1025 Dollar verglichen mit einem Vortageshoch von knapp 1,1110. Nach den vielfach als eher taubenhaft interpretierten Kommentaren von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Vortag kamen am Freitag noch Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone hinzu, die zwar besser als befürchtet ausgefallen waren, aber klar im Schrumpfung anzeigenden Bereich lagen.

Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus treibt Anleger am Montagmorgen in Fluchtwährungen wie den Yen. Zeitweise wurden für einen Dollar weniger als 109 Yen gezahlt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,93 54,19 -2,3% -1,26 -12,9% Brent/ICE 59,40 60,69 -2,1% -1,29 -10,0%

Am Erdölmarkt ging es erneut abwärts mit den Preisen. Händler verwiesen weiter vor allem auf Konjunktursorgen wegen der drohenden Pandemie in Asien. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 2,5 Prozent auf 54,19 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent ermäßigte sich um 2,7 Prozent auf 60,69 Dollar. Das Reiseverbot für Millionen Chinesen zum chinesischen Neujahrsfest habe signifikante Auswirkungen auf die Nachfrage, heißt es. Russische Medien berichten unterdessen, dass Gespräche über eine Ausweitung der Förderkürzungen des Erdölkartells Opec im Verbund mit weiteren Staaten kaum Auswirkungen auf die Preisgestaltung zeigten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.579,23 1.571,80 +0,5% +7,43 +4,1% Silber (Spot) 18,17 18,10 +0,4% +0,07 +1,8% Platin (Spot) 998,65 1.006,65 -0,8% -8,00 +3,5% Kupfer-Future 2,65 2,68 -1,4% -0,04 -5,4%

Fallende Marktzinsen in Verbindung mit Pandemie-Ängsten stützten den Goldpreis. Die Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.571 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen jetzt auf 14 Prozent. Vor ihr liegen die Unionsparteien mit unveränderten 26 Prozent, die Grünen mit unveränderten 21 Prozent und die AfD mit 15 Prozent (+1). Die Linkspartei kann einen Punkt zulegen auf 10 Prozent, die FDP bleibt stabil bei 9 Prozent. Die Sonstigen Parteien erreichen 5 Prozent (-1).

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND / THÜRINGEN

Nach der SPD haben in Thüringen auch die Grünen für den gemeinsamen Koalitionsvertrag mit den Linken gestimmt. Zuvor hatte am Freitag bereits die SPD auf einem Parteitag grünes Licht gegeben. Bei der Linkspartei läuft derzeit noch eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Das Ergebnis soll erst am 3. Februar bekannt gegeben werden.

EU-FINANZPLANUNG

Weil sich der Streit über die Finanzplanung der Europäischen Union offenbar nicht anders lösen lässt, kommen die EU-Staats- und Regierungschefs am 20. Februar zu einem Sondergipfel zusammen. Die EU-Kommission fordert unter anderem wegen ihres Klimaprogramms höhere Zahlungen der Mitgliedstaaten, dagegen sperrt sich unter anderem Deutschland.

INNENPOLITIK ITALIEN

Bei Wahlen in der Region Emilia-Romagna hat die rechtsradikale Lega am Sonntag eine Niederlage erlitten. Laut den Hochrechnungen erzielte der sozialdemokratische Regionalpräsident der Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rund 50 Prozent. Seine Herausforderin Lucia Borgonzoni von der Lega landete bei 43 Prozent.

HANDELSVEREINBARUNG GROSSBRITANNIEN / USA

Die USA rechnen mit dem schnellen Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien. Wie US-Finanzminister Steven Mnuchin bei einem Besuch in London sagte, hoffen die USA auf einen Deal bis Ende des Jahres.

EU-MARINEMISSION

Die EU-Staaten haben sich bisher nicht auf einen Neustart der Marinemission "Sophia" einigen können. Die EU-Mittelmeer-Mission zur Überwachung des Waffenembargos in Libyen sei am Freitag von den Botschaftern im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) der EU besprochen worden, sagte am Samstag ein EU-Diplomat in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Dabei habe es keinen Beschluss gegeben, am Dienstag solle erneut beraten werden.

UKRAINE-AFFÄRE USA I

Mitten im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gerät der US-Präsident durch ein offenbar verdeckt aufgenommenes Video weiter unter Druck. In dem am Samstag von US-Medien veröffentlichten Video von einem Abendessen mit Spendern im April 2018 ist Trump zu hören, wie er nachdrücklich die Entlassung seiner damaligen Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, fordert.

UKRAINE-AFFÄRE USA II

Der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton belastet laut einem Medienbericht in einem Buchmanuskript den Präsidenten in der Ukraine-Affäre schwer. Die New York Times berichtete, laut Bolton habe Trump tatsächlich eine Militärhilfe an Kiew von 391 Millionen Dollar (354 Millionen Euro) an Ermittlungen gegen den US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden geknüpft.

5G-AUSBAU DEUTSCHLAND

In der Diskussion um einen Ausschluss von Huawei vom Aufbau des deutschen 5G-Netzes hat sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gegen den chinesischen Hersteller positioniert. "Es darf keine Einflussnahme durch ausländische Staaten geben", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Handelsblatt. "Wenn ein Hersteller die technischen, politischen und rechtlichen Kriterien der EU und der Bundesregierung nicht erfüllt, muss er von der Beteiligung am Aufbau des deutschen Netzes ausgeschlossen werden."

ERDBEBEN TÜRKEI

Bei einem schweren Erdbeben sind im Osten der Türkei mehr als 20 Menschen getötet worden. Zudem seien mehr als tausend Menschen verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Samstag mit. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,8 lag am Freitagabend in Sivrice in der Provinz Elazig.

ÖLFÖRDERUNG LIBYEN

Die Blockade wichtiger Ölfelder und Exporthäfen in Libyen durch die Truppen von General Chalifa Haftar hat die Ölproduktion in dem Krisenstaat weitgehend zum Erliegen gebracht. Die Fördermenge sei in der vergangenen Woche um 75 Prozent zurückgegangen, teilte der Staatskonzern NOC mit. Die tägliche Ölproduktion fiel von 1,2 Millionen Barrel auf 320.000 Barrel.

BAYER

Wegen der laufenden Gespräche über einen Vergleich im Streit um das möglicherweise krebserregende Herbizid Roundup ist am Freitag ein Gerichtsverfahren gegen die Bayer AG in den USA in letzter Minute auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

COMMERZBANK

hat für den vor drei Wochen angekündigten Kauf des Comdirect-Aktienpakets von Petrus Advisers tief in die Tasche gegriffen. Wie die Comdirect in einer im Bundesanzeiger veröffentlichten Mitteilung meldete, hat Petrus Advisers in zwei Schritten 11,27 Millionen Comdirect-Aktien zum Preis von 15,15 Euro das Stück an die Commerzbank übertragen. Damit zahlte die Bank deutlich mehr als den übrigen Aktionären im allgemeinen Übernahmeangebot mit 11,44 Euro je Aktie.

RTL DEUTSCHLAND

hat ab der Saison 2021/22 die vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischen Vereins-Wettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League erworben. Der Vertrag mit der Uefa hat eine Laufzeit von Jahren bis Mai 2024.

UNIPER

Der bisherige Handelschef des Vattenfall-Konzerns, Niek den Hollander, wechselt in den Vorstand des Energieversorgers Uniper. Bei Uniper wird der 46-jährige Niederländer ab 1. Juni neuer Chief Commercial Officer (CCO).

AMS / OSRAM

Einen Monat nach dem erfolgreichen Abschluss des Osram-Übernahmeverfahrens hat der österreichische Sensorhersteller AMS die Voraussetzungen für eine Senkung der dabei entstehenden und schon entstandenen erheblichen Bankverbindlichkeiten geschaffen. Eine außerordentliche Hauptversammlung beschloss eine Kapitalerhöhung.

PATRIZIA

hat im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von mehr als 8 Milliarden Euro unterzeichnet. Mehr als zwei Drittel davon waren Ankäufe. Ein Großteil der Akquisitionen erfolgte außerhalb Deutschlands.

WILKE

Nach dem Skandal um keimbelastete Wurst und damit möglicherweise in Verbindung stehenden Todesfällen wird der Hersteller Wilke abgewickelt. Der Insolvenzverwalter Mario Nawroth teilte am Freitag mit, er habe keine Nachfolgelösung für den Geschäftsbetrieb der Firma in Nordhessen gefunden. Den 62 Beschäftigten sei gekündigt worden.

H&M

steht in Deutschland ein Bußgeldverfahren wegen Ausspionierung von Mitarbeitern ins Haus. "Der Verdacht massiver Verstöße gegen Datenschutzrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich erhärtet, so dass wir ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen eröffnet haben", teilte der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Johannes Caspar, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit.

NESTLE

baut mit einem Zukauf in den USA sein Portfolio an therapeutischen Produkten aus. Der schweizerische Nahrungsmittel- und Getränkekonzern übernimmt von der US-Gesellschaft Allergan das gastrointestinale Medikament Zenpep.

NEWCASTLE UNITED FC

Saudi-Arabien ist auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten offenbar in der ersten englischen Fußballliga fündig geworden. Der saudi-arabische Staatsfonds verhandele über eine Übernahme des Fußballclubs Newcastle United FC für rund 340 Millionen Pfund, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA könnte noch vor Mitte des Jahres eine Aufhebung des Flugverbots für Boeing-Maschinen des Typs 737 Max beschließen. Eine mit dem Wiederzulassungsprozess vertraute Person bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die FAA mehreren Fluglinien gegenüber signalisiert habe, dass das Flugverbot in den kommenden Monaten gekippt werden könnte.

T-MOBILE / SPRINT

Die beiden Mobilfunkkonzerne warten auf die Entscheidung eines Bundesrichters darüber, ob sie fusionieren können. Doch auch wenn die beiden Wettbewerber diese rechtliche Hürde nehmen, stehen sie schon vor der nächsten: der Kommission für öffentliche Versorgungsleistungen in Kalifornien. Die Aufsichtsbehörde ist das einzige Gremium dieser Art, das den 26 Milliarden US-Dollar schweren Deal noch nicht genehmigt hat und ihre noch laufende Prüfung droht die Fusion, die sich schon fast zwei Jahre hinzieht, weiter zu verzögern - oder gar zu kippen.

