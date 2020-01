Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG UND WEITERER WOCHENVERLAUF: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Koreanischen Neujahr geschlossen. Im chinesischen Kernland sowie in Hongkong ruht der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Die Feiertagsruhe dauert in Hongkong bis einschließlich Dienstag; in China sollte sie ursprünglich bis einschließlich Donnerstag dauern, wurde wegen des krassierenden Coronavirus aber mittlerweile um drei Tage verlängert. In Australien wird wegen eines Ausgleichstages für den Nationalfeiertag am Wochenende nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr kurzfristig um drei Tage verlängert. Die Ferien dauern damit bis Sonntag. Mit der Maßnahme sollen größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden. Kurz zuvor hatte die chinesische Regierung mitgeteilt, dass die Zahl der von dem Virus verursachten Todesfälle um weitere 24 gestiegen ist. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt damit nun bei 80. Aus der neuen Zwischenbilanz der Regierung geht ferner hervor, dass die Gesamtzahl der landesweit in China registrierten Krankheitsfälle nochmals sprunghaft auf nun 2.744 zugenommen hat. Am Sonntag hatte die offizielle Zahl der Erkrankungen durch das Virus in der Volksrepublik noch bei 2.000 gelegen. Die chinesischen Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen. Neben der Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheitswelle ihren Ausgang genommen hatte, steht inzwischen praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne, betroffen sind rund 56 Millionen Menschen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, will zu Beginn der Woche bei einem Besuch in China über Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.264,50 -0,88% Nikkei-225 23.343,51 -2,03% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Die Angst vor einer beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus und davon ausgehend negativen Rückwirkungen auf das Wirtschaftswachstum sorgt in Tokio für starke Kursverluste. An den wichtigsten anderen Aktienmärkte der Region wird nicht gehandelt (s.o.). Die Zahl der durch den Virus gestorbenen Menschen steigt ebenso wie die Zahl der Infizierten, obwohl Peking umfangreiche Maßnahmen ergriffen und beispielsweise in Zentralchina mehrere Städte mit Millionen von Menschen unter Quarantäne gestellt und Reiseverbote erteilt hat. Die Risikoprofile müssten nun angepasst und der Wuhan-Faktor einberechnet werden, weil an den Risikomärkten Angst herrsche, sagt Stephen Innes, Marktstratege bei AxiCorp. Die große Gefahr für die globale Wirtschaft sei nicht nur, dass sich der Virus schnell ausbreite auch auf andere Länder, sondern dass jeglicher Schock auf die riesige Industrie- und Konsummaschine China sich rapide auszuweiten drohe auf andere Länder durch die wegen der Globalisierung engeren Handelbeziehungen und finanziellen Verflechtungen. Unter den Einzelwerten fallen die Kursverluste bei Aktien von Unternehmen besonders hoch aus, die von einem zurückgehenden Tourismus mutmaßlich stark betroffen sind. Die Kosmetikaktie Shiseido verliert über 5 Prozent an Wert, Oriental Land fallen um fast 8 Prozent zurück; das Unternehmen betreibt den Disneypark in Tokio. Weiter abwärts geht es mit den Kursen der Fluglinien. All Nippon Airways büßen 2,7 und Japan Airlines 3,6 Prozent ein. Der Kurs des Flughafenbetreibers Japan Airport Terminal stürzt um über 7 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

In der dritten Reihe legten Environmental Tectonics nach der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal auf Nasdaq.com um 3,2 Prozent zu. Yum Brands gaben um 0,2 Prozent nach, nachdem die Aktie im regulären Handel um 0,9 Prozent zugelegt hatte, und das gegen die negative Tendenz am breiten Markt. Yum Brands hatte nachbörslich eine um 12 Prozent steigende Quartalsdividende angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.989,73 -0,58 -170,36 1,58 S&P-500 3.295,47 -0,90 -30,07 2,00 Nasdaq-Comp. 9.314,91 -0,93 -87,57 3,82 Nasdaq-100 9.141,47 -0,82 -75,52 4,68 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 871 Mio 949 Mio Gewinner 848 1.459 Verlierer 2.081 1.425 unverändert 83 126

Leichter - Angst vor einer Pandemie sorgte für Verkaufsstimmung. Nach einem positiven Handelsauftakt drehte die Stimmung mit der Nachricht, dass in den USA ein zweiter Fall des Coronavirus aufgetreten ist. Zudem überzeugten neue Einkaufsmanagerdaten nicht in allen Punkten. Gute Geschäftszahlen von Intel sowie Spekulationen über mögliche Steuersenkungen in den USA traten in den Hintergrund - zumindest für den breiten Markt. Die Intel-Aktie zog um 8,1 Prozent an, nachdem der Chipkonzern im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient hatte als erwartet. Auch American Express erfreute mit guten Geschäftszahlen. Die Aktie stieg um 2,8 Prozent. Broadcom verbesserten sich um 1,4 Prozent. Auftrieb gab die Nachricht, dass der Halbleiterexperte ein Lieferabkommen mit Apple über dreieinhalb Jahre abgeschlossen hat. Apple gaben um 0,3 Prozent auf 318,33 Dollar nach und konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen. Zuvor hatten sie nach einer Analystenempfehlung noch ein Rekordhoch erreicht. Wedbush hatte das Kursziel für Apple auf 400 Dollar erhöht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,49 -2,5 1,51 28,6 5 Jahre 1,51 -3,5 1,54 -41,7 7 Jahre 1,61 -4,2 1,65 -64,2 10 Jahre 1,69 -4,5 1,73 -75,8 30 Jahre 2,14 -4,2 2,18 -93,1

Am US-Rentenmarkt stiegen die Kurse weiter. Erneut stützen die Befürchtungen einer Pandemie die als vergleichsweise sicher geltenden Zinspapiere.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:32 % YTD EUR/USD 1,1027 -0,0% 1,1031 1,1044 -1,7% EUR/JPY 120,28 +0,1% 120,15 120,97 -1,3% EUR/GBP 0,8442 +0,1% 0,8435 0,8418 -0,3% GBP/USD 1,3061 -0,1% 1,3077 1,3119 -1,5% USD/JPY 109,08 +0,1% 108,92 109,54 +0,4% USD/KRW 1170,20 +0,1% 1170,20 1168,66 +1,3% USD/CNY 6,9366 0% 6,9366 6,9366 -0,4% USD/CNH 6,9678 +0,2% 6,9535 6,9270 +0,0% USD/HKD 7,7761 +0,0% 7,7737 7,7718 -0,2% AUD/USD 0,6798 -0,2% 0,6815 0,6843 -3,0% NZD/USD 0,6576 -0,3% 0,6594 0,6617 -2,3% Bitcoin BTC/USD 8.630,51 +0,9% 8.552,26 8.290,26 +19,7%

Der Euro gab nach seinem Rücksetzer des Vortages etwas weiter nach. Er kostete im späten US-Handel 1,1025 Dollar verglichen mit einem Vortageshoch von knapp 1,1110. Nach den vielfach als eher taubenhaft interpretierten Kommentaren von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Vortag kamen am Freitag noch Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone hinzu, die teilweise klar im Schrumpfung anzeigenden Bereich lagen. Im asiatischen handel am Montag wertet der Offshore-Yuan weiter ab. Der Dollar kostet 6,9675 Yuan, das ist der höchste Stand seit knapp einem Monat. Die Händler begännen, die unvermeidbare negative Auswirkung auf das chinesische BIP einzupreisen, heißt es. Der Yen zieht derweil an, wenngleich er von den Tageshochs zum Dollar bereits wieder deutlich zurückkommt. Der Dollar kostet 109,08 Yen, verglichen mit rund 109,50 zur gleichen Tageszeit am Freitag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,99 54,19 -2,2% -1,20 -12,8% Brent/ICE 59,40 60,69 -2,1% -1,29 -10,0%

Am Erdölmarkt ging es erneut abwärts mit den Preisen. Händler verwiesen weiter vor allem auf Konjunktursorgen wegen der drohenden Pandemie in Asien. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 2,5 Prozent auf 54,19 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent ermäßigte sich um 2,7 Prozent auf 60,69 Dollar. Das Reiseverbot für Millionen Chinesen zum chinesischen Neujahrsfest habe signifikante Auswirkungen auf die Nachfrage, hieß es. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fallen die Ölpreise weiter, Brent auf das niedrigste Niveau seit November 2019.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.579,06 1.571,80 +0,5% +7,26 +4,1% Silber (Spot) 18,18 18,10 +0,5% +0,08 +1,9% Platin (Spot) 999,20 1.006,65 -0,7% -7,45 +3,5% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,6% -0,04 -5,6%

