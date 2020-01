FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa leiden am Montag wieder unter der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere vorbörslich 1,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag. Bereits in der vergangenen Woche war der Kurs auf das Niveau von Mitte Oktober gefallen.



Die Ausbreitung des Coronavirus in China verängstigt am Montag wieder marktübergreifend die Anleger. Bei Fluggesellschaften sorgen sich die Börsianer daher schon seit Tagen um die Folgen für den weltweiten Reiseverkehr. Dies hatte sich am Freitag auch schon in den Kursen von US-Airlines niedergeschlagen. United Airlines und American Airlines hatten in New York bis zu 4 Prozent verloren./ssc/tih/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

