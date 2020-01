Die Furcht vor einer weltweiten Ausbreitung des neuen Coronavirus aus China verunsichert die asiatischen Börsen weiterhin. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt weiter und die Indizes fallen.

Die Aktien in Asien stürzten am Montag infolge der zunehmenden Besorgnis über die wirtschaftliche Auswirkungen des sich ausbreitenden Coronavirus ab. "Alles, was die Anleger sehen, sind Schlagzeilen über das Coronavirus, was Investoren veranlasst, zu verkaufen", sagte Takeo Kamai von CLSA in Tokio. Chinas Nationale Gesundheitskommission warnte unterdessen vor einer steigenden Fallzahl. Die Übertragungsfähigkeit des Erregers nehme etwas zu, die Erkenntnisse der Behörden über das neuartige Virus seien aber noch begrenzt. Mittlerweile sind weltweit mehr als 2700 Menschen mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Todesfälle - alle in China - stieg mittlerweile auf mehr als 80.

Die steigende Furcht vor einer weiteren Ausbreitung wird von den Börsen gespiegelt: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 23.408 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1708 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 108,93 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,9364 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9700 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1033 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0704 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3064 Dollar.

Gefragt waren an der japanischen Börse bereits Ende vergangener Woche die Aktien von Pharmafirmen. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...