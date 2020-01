Warimpex als Number One Aktie im ATXPrime. Die ATX-Titel sind freilich auch im ATXPrime enthalten, deswegen lasse ich das oben erwähnte Trio S Immo, Wienerberger und CA Immo hier aus, das im ATXPrime die Plätze 2,3 und 6 belegt hat. Bester Titel im ATXPrime 2019 und damit auch bester Nebenwert war Warimpex mit einem Plus von 63% (70,19% TR). Auf Rang 4 und damit zweitbester Titel ausserhalb des ATX kam die UBM mit 41,32% (49,46% TR), gleich dahinter die EVN, die Ende 2019 ihren 30er an der Börse feierte und rundherum einen feinen Jahreszuwachs von 37,52% (42,18% TR) schaffte. Interessanterweise vollbrachtev Warimpex den imposanten 2019er-Anstieg mit deutlich weniger Handelsvolumen als 2018, der Rückgang in der Handelstätigkeit betrug rund 28 Prozent. Das ist ...

