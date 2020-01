Zürich (awp)- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein verlustreicher Wochenauftakt ab. Auslöser ist erneut das Corona-Virus in China. So ist die Zahl der Todesopfer sowie der infizierten Personen weiter deutlich angestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden in China am Wochenende mitteilten, breitet sich das Virus zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...